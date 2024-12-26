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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

В Каспий спустили венок в память о жертвах авиакатастрофы

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21:38 810

26 декабря в казахстанских портах Курык и Актау прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку - Грозный, передает Tengrinews.kz.

В порту Актау моряки и руководство порта почтили память погибших минутой молчания. С борта катера на воду были спущены траурные венки как символ скорби и поддержки родным и близким погибших.

В порту Курык на борту парома Zarifa Aliyeva сотрудники порта, представители акимата района и СМИ выразили соболезнования азербайджанскому народу. Капитан парома Тахмирас Исмаилов поблагодарил казахстанских коллег за поддержку в столь сложный для всего азербайджанского народа момент.

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AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
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