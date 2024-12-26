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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL

21:47 1706

Суд в Казахстане назначил десять суток ареста блогеру Азамату Сарсенбаеву, который вел фото- и видеосъемку на месте крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

Сарсенбаева задержали 25 декабря. Блогер сам сообщил об этом, подчеркивая, что его снимки с места катастрофы использовали крупнейшие мировые СМИ.

В полиции в свою очередь заявили, что мужчину задержали за нарушение общественного порядка. «Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции», — говорится в пресс-релизе МВД Казахстана.

Позже адвокат блогера Айбек Суюндуков сообщил, что арест Сарсенбаеву назначен за «неповиновение законному требованию представителя власти».

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Самолет упал в Казахстане после того, как его отказались принять аэропорты в России. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек, в том числе трое членов экипажа.

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