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В России подожгли мусульманский молельный дом

21:51 1051

В ночь с 24 на 25 декабря подожгли мусульманский центр «Нур» в российском Серпухове. Об этом информирует The Insider.

Ответственность за поджог взяла на себя некая «автономная боевая группа» запрещенного в России неонацистского движения NS/WP Crew. На распространенном видео с моментом поджога один человек в маске бросает в здание коктейль Молотова.

Ранее от имени этой «ячейки» уже был совершен поджог машины с наклейкой с арабской вязью в Серпухове, а также три нападения на людей с сигналом охотника, напоминает издание.

Telegram-канал Baza писал, что полиция выезжала на место инцидента и просматривала камеры видеонаблюдения. На них запечатлены двое молодых людей, которые перелезали через забор центра, на одном из них была шапка Санта-Клауса.

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AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
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