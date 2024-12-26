«Включите завтра, будем поставлять»: Путин предложил поставки газа в ЕС через Польшу
Президент России Владимир Путин заявил, что контракт по транзиту газа через Украину не получится заключить за несколько дней до Нового года. Москва готова продолжать транзит по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
«Контракта нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет»,— сказал Путин, которого цитирует «Коммерсант».
Президент РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от поставок газа в Европу и выступает за «деполитизацию вопросов экономического характера». «Польша закрыла маршрут через свою территорию — там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить — и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал — Европа, проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра — мы будем поставлять»,— сказал Путин.
Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце года. Украина заявляла о нежелании его продлевать.
О продолжении поставок российского газа на Запад и в Словакию, в частности, говорили Путин и премьер Словакии Роберт Фицо во время его недавнего визита в Москву.
Соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2024 года, и власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года.
Фицо в ответ заявлял, что из-за Зеленского Словакии грозит «газовый кризис», а позже пригрозил Украине «серьезным конфликтом».
Путин заявил сегодня, что, по его мнению, Фицо занимает «нейтральную» позицию по вопросу российского вторжения в Украину. Премьер Словакии предложил свою страну для проведения мирных переговоров, и российский президент утверждает, что не против этого, если «дойдет дело до переговоров».