«Включите завтра, будем поставлять»: Путин предложил поставки газа в ЕС через Польшу

«Контракта нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет»,— сказал Путин, которого цитирует «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин заявил, что контракт по транзиту газа через Украину не получится заключить за несколько дней до Нового года. Москва готова продолжать транзит по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

Президент РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от поставок газа в Европу и выступает за «деполитизацию вопросов экономического характера». «Польша закрыла маршрут через свою территорию — там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить — и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал — Европа, проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра — мы будем поставлять»,— сказал Путин.

Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце года. Украина заявляла о нежелании его продлевать.

О продолжении поставок российского газа на Запад и в Словакию, в частности, говорили Путин и премьер Словакии Роберт Фицо во время его недавнего визита в Москву.

Соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2024 года, и власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года.

Фицо в ответ заявлял, что из-за Зеленского Словакии грозит «газовый кризис», а позже пригрозил Украине «серьезным конфликтом».

Путин заявил сегодня, что, по его мнению, Фицо занимает «нейтральную» позицию по вопросу российского вторжения в Украину. Премьер Словакии предложил свою страну для проведения мирных переговоров, и российский президент утверждает, что не против этого, если «дойдет дело до переговоров».