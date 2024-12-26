Кадыров предупредил Узбекистан

«Кавказский узел» пишет, что Кадыров назвал «вбросом» версию о наличии «чеченского следа» в нападении на автомобиль бывшего госчиновника в Узбекистане. По его словам, «покушение на бывшего чиновника Комила Алламжонова» покушением «и с натяжкой назвать трудно». Он отверг версию, прозвучавшую в СМИ о чеченском следе. «Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довёл бы дело до конца еще в тот же день. Не стоит быть обо мне такого плохого мнения», - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Другой вопрос - внезапное появление во всем этом некоего чиновника Дмитрия Ли. Он всплыл в роли еще одной несостоявшейся жертвы того самого «покушения» спустя два месяца после начала процесса разбирательства в деле. Странное покушение. Считаю, что наряду с тщательным расследованием этого инцидента необходима и служебная проверка в отношении следователей, которые занимаются данной историей», - заявил Кадыров, назвав происходящее «закулисными играми» и «настоятельно посоветовал» «не притягивать к разного рода козням чеченский след».

По его словам, целью таких слухов является попытка поссорить узбекский и чеченский народы: «Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает… Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами».

Кадыров счел события последних месяцев в Узбекистане попыткой «расшатать хорошую команду, сломать систему»: «Это продуманный сценарий, который угрожает руководству страны».

Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли Кадыров порекомендовал «не заигрываться в роли пострадавших»: «Что бы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям».

Ранее СМИ Узбекистана сообщали, что бывший глава СГБ, а также ряд высокопоставленных сотрудников этой службы и МВД республики сняты с должностей из-за неудовлетворительных результатов расследования покушения, совершенного 26 октября на бывшего руководителя департамента информационной политики администрации президента страны Комила Алламжонова.