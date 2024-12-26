USD 1.7000
EUR 1.7677
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Кадыров предупредил Узбекистан

26 декабря 2024, 22:32 5901

«Некие силы», в том числе с помощью прозападных СМИ, пытаются изнутри расшатать политическую обстановку в Узбекистане, утверждает лидер Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, при этом активно используется версия «чеченского следа».

«Кавказский узел» пишет, что Кадыров назвал «вбросом» версию о наличии «чеченского следа» в нападении на автомобиль бывшего госчиновника в Узбекистане. По его словам, «покушение на бывшего чиновника Комила Алламжонова» покушением «и с натяжкой назвать трудно». Он отверг версию, прозвучавшую в СМИ о чеченском следе. «Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довёл бы дело до конца еще в тот же день. Не стоит быть обо мне такого плохого мнения», - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Другой вопрос - внезапное появление во всем этом некоего чиновника Дмитрия Ли. Он всплыл в роли еще одной несостоявшейся жертвы того самого «покушения» спустя два месяца после начала процесса разбирательства в деле. Странное покушение. Считаю, что наряду с тщательным расследованием этого инцидента необходима и служебная проверка в отношении следователей, которые занимаются данной историей», - заявил Кадыров, назвав происходящее «закулисными играми» и «настоятельно посоветовал» «не притягивать к разного рода козням чеченский след». 

По его словам, целью таких слухов является попытка поссорить узбекский и чеченский народы: «Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает… Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами».

Кадыров счел события последних месяцев в Узбекистане попыткой «расшатать хорошую команду, сломать систему»: «Это продуманный сценарий, который угрожает руководству страны».

Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли Кадыров порекомендовал «не заигрываться в роли пострадавших»: «Что бы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям».

Ранее СМИ Узбекистана сообщали, что бывший глава СГБ, а также ряд высокопоставленных сотрудников этой службы и МВД республики сняты с должностей из-за неудовлетворительных результатов расследования покушения, совершенного 26 октября на бывшего руководителя департамента информационной политики администрации президента страны Комила Алламжонова.

Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 22:50 6487
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1» специально для haqqin.az
26 декабря 2024, 17:01 6521
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб обновлено 23:20
26 декабря 2024, 23:20 5391
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
26 декабря 2024, 21:32 6862
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
26 декабря 2024, 22:38 3085
Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
26 декабря 2024, 22:32 5902
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 21:47 5362
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
26 декабря 2024, 19:56 9020
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
26 декабря 2024, 15:28 4540
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
26 декабря 2024, 21:18 6609
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
26 декабря 2024, 20:56 4345

ЭТО ВАЖНО

Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 22:50 6487
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1» специально для haqqin.az
26 декабря 2024, 17:01 6521
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб обновлено 23:20
26 декабря 2024, 23:20 5391
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
26 декабря 2024, 21:32 6862
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
26 декабря 2024, 22:38 3085
Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
26 декабря 2024, 22:32 5902
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 21:47 5362
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
26 декабря 2024, 19:56 9020
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
26 декабря 2024, 15:28 4540
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
26 декабря 2024, 21:18 6609
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
26 декабря 2024, 20:56 4345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться