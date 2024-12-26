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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

В НАТО призвали к «полному расследованию» крушения самолета AZAL

26 декабря 2024, 22:40 2881

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла выразила соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане и призвала к «полному расследованию» катастрофы.

Об этом представитель альянса написала в соцсети Х.

«Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию», — написала она.

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