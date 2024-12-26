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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL

26 декабря 2024, 22:50 6488

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» своего племянника Хамзата, который занимает пост секретаря Совбеза Чечни. Об этом информирует The Insider.

Награждение состоялось накануне во время совещания правительства Чечни, посвященного итогам года.

Утром 25 декабря Хамзат Кадыров сообщал в соцсетях, что все БПЛА, атаковавшие Чечню, сбиты. «Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, неправда, все сбито!», — написал секретарь Совбеза Чечни.

Позднее в тот же день стало известно, что летевший в Грозный из Баку самолет Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане. Лайнер не смог сесть в Грозном, запросил экстренную посадку в Актау, где и разбился. Погибли 38 человек из 67, находившихся на борту. На кадрах с места крушения были видны отверстия в хвостовой части самолета, из-за чего возникла версия о внешнем воздействии, которое привело к катастрофе. В четверг, 26 декабря, Euronews со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве сообщил, что самолет был поврежден российской ракетой «земля — воздух» во время активности беспилотника над Грозным.

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