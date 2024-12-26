Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL

Утром 25 декабря Хамзат Кадыров сообщал в соцсетях, что все БПЛА, атаковавшие Чечню, сбиты. «Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, неправда, все сбито!», — написал секретарь Совбеза Чечни.

Позднее в тот же день стало известно, что летевший в Грозный из Баку самолет Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане. Лайнер не смог сесть в Грозном, запросил экстренную посадку в Актау, где и разбился. Погибли 38 человек из 67, находившихся на борту. На кадрах с места крушения были видны отверстия в хвостовой части самолета, из-за чего возникла версия о внешнем воздействии, которое привело к катастрофе. В четверг, 26 декабря, Euronews со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве сообщил, что самолет был поврежден российской ракетой «земля — воздух» во время активности беспилотника над Грозным.