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Путин рассказал о предложении Байдена

26 декабря 2024, 23:38 1764

Президент России Владимир Путин сообщил, что действующий президент США Джо Байден в разговоре с ним еще в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО.

«Я знаю, что говорил об этом еще в 2021 году — это не тайна никакая — действующий президент Байден. Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она еще не готова», — рассказал Путин.

О разговоре с Байденом Путин вспомнил, когда отвечал на вопрос о заявлении Дональда Трампа, который допустил заморозку войны и отсрочку вступления Украины в НАТО на 10-20 лет.

В Женеве в июне 2021 года прошла первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров было решено вернуть послов России и США в места их службы. Также Путин сообщил, что Москва и Вашингтон настроены на поиск решений проблемных вопросов в отношениях двух стран, и уточнил, что во время переговоров не было никакого давления ни с одной из сторон. «Встреча была конкретной, предметной», — пояснил президент.

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