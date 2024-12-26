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Суд сжалился над Рамизом Татаровым и освободил

Инара Рафикгызы
00:16 1193

Заместитель бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева - Рамиз Татаров - выпущен на свободу в связи с отбытием большей части срока тюремного заключения.

Рамиз Татаров (на фото справа)

Как сообщает haqqin.az, такое решение принял Низаминский районный суд. Судья удовлетворил апелляционную жалобу, приняв во внимание тот факт, что осужденный отбыл большую часть 6-летнего срока, положительное заключение пенитенциарного учреждения и компенсацию причиненного государству ущерба.

Согласно решению суда, Рамиз Татаров освобожден условно-досрочно. Срок его заключения истекает в декабре следующего года.

Рамиз Татаров и ныне покойный бывший глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев были арестованы в декабре 2019 года в ходе первой из серии операций, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в органах исполнительной власти. Уголовное дело в отношении Н.Гулиева, признанного виновным в совершении должностных преступлений, было прекращено по причине его смерти. Татарова же приговорили к 6 годам лишения свободы.

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