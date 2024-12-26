Суд сжалился над Рамизом Татаровым и освободил

Заместитель бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева - Рамиз Татаров - выпущен на свободу в связи с отбытием большей части срока тюремного заключения.

Как сообщает haqqin.az, такое решение принял Низаминский районный суд. Судья удовлетворил апелляционную жалобу, приняв во внимание тот факт, что осужденный отбыл большую часть 6-летнего срока, положительное заключение пенитенциарного учреждения и компенсацию причиненного государству ущерба.

Согласно решению суда, Рамиз Татаров освобожден условно-досрочно. Срок его заключения истекает в декабре следующего года.

Рамиз Татаров и ныне покойный бывший глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев были арестованы в декабре 2019 года в ходе первой из серии операций, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в органах исполнительной власти. Уголовное дело в отношении Н.Гулиева, признанного виновным в совершении должностных преступлений, было прекращено по причине его смерти. Татарова же приговорили к 6 годам лишения свободы.