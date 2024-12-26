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Задержан танкер с российской нефтью

00:24 1202

Перевозивший российскую нефть танкер Eagle S попал в поле зрения финской криминальной полиции после обрыва энергетического подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

Судно, плавающее под флагом Островов Кука, было задержано и теперь находится неподалеку от Порккала. Вокруг него установлена трехкилометровая бесполетная зона. Начато расследование. Правоохранители выясняют, мог ли танкер перерезать кабель Estlink 2, пролегающий по дну Финского залива, пишет Financial Times.

Согласно данным судового мониторинга, 230-метровый Eagle S, перевозивший нефть из России в Египет, проходил над кабелем в момент инцидента. Также изучается его причастность к последующему повреждению трех кабелей связи между Финляндией и Эстонией, проложенных в том же районе Балтийского моря. По словам источников, знакомых с расследованием, задержанный танкер входит в «теневой флот» Кремля, который используется для обхода санкций в отношении российской нефти.

Собеседники издания отмечают, что владелец Eagle S неясен, но, похоже, это единственное судно, принадлежащее дубайской компании. Попытки связаться с собственником в четверг оказались безуспешными. При этом финские пограничники поднялись на борт судна утром 26 декабря, попросили поднять якорь, однако не обнаружили последнего на конце оборванной цепи. Это навело их на подозрения, что танкер мог зацепиться якорем за энергокабель, как это произошло в октябре прошлого года с китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, повредившим газопровод Balticconnector. В ближайшем будущем финские службы исследуют морское дно на месте аварии.

Директор финской полиции Илкка Коскимяки сообщил, что EstLink 2 был поврежден из-за внешнего воздействия. Возбуждено дело о вандализме при отягчающих обстоятельствах. В полиции добавили, что не вступали в контакт с Россией в связи с инцидентом и не планируют делать это в дальнейшем.

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