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За три дня до инаугурации Трампа

00:34 1342

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан 17 января в ходе переговоров президентов двух стран в Москве.

Об этом сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

«Говоря о готовности Ирана и России подписать Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами, Казем Джалали сообщил о визите президента Масуда Пезешкиана в Москву 17 января и заявил, что соглашение о сотрудничестве между двумя странами будет подписано Пезешкианом и Путиным», - отмечается в заявлении иранского посольства в Москве.

По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях российско-иранского взаимодействия, включая оборону, энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. В настоящее время государства руководствуются положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном 2001 года.

Ранее в журнале Newsweek писали, что договор между Ираном и Россией будет подписан накануне инаугурации Дональда Трампа в США, которая намечена на 20 января.

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