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Убийственная токсичность

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Леонид Швец, автор haqqin.az
00:53 1469

Когда говорят о токсичности некоторых политических режимов, обычно кажется, что речь идет о вещах абстрактных, что-то о главенстве закона, правах человека и еще каких-то возвышенных материях. На самом деле все предельно предметно, осязаемо и, да, токсично, иногда просто в буквальном смысле. Убийственно.

После крушения в Керченском проливе 15 декабря двух российских танкеров в Черном море образовалось огромное нефтяное пятно. Оно на долгие годы убило всю прибрежную зону в районе Анапы, загажен берег возле Керчи, гибнет птица, рыба, морские животные. Волонтеры кинулись убирать мазут, но мешки с собранными нефтепродуктами штормом обратно смыло в море. России не до экологии, у нее есть дела поважнее.

Да и танкеры бы, возможно, уцелели, если бы были вовремя поставлены под разгрузку, а не ожидали своей очереди долгие дни, подвергаясь ударам высокой волны. Но в этих местах военные задачи в приоритете. Теперь море и берег надолго отравлены.

Вытекшие после крушения в Керченском проливе 15 декабря двух российских танкеров тонны мазута надолго убили всю прибрежную зону

Попытки решить другую приоритетную задачу, бесперебойную продажу нефти, вынуждают использовать не самые новые и исправные танкеры, а те угрожают подобными катастрофами не только черноморскому побережью. Из-за неисправности нефтяного танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкой Яловы в Новороссийск 26 декабря, было приостановлено движение по Босфору в обоих направлениях. Вроде обошлось. Обойдется ли на обратном пути, когда он будет груженым?

А вот другой танкер, Eagle S, перевозивший российский бензин через Балтику, был задержан финскими властями после того, как его заподозрили в повреждении 25 декабря энергетического кабеля EstLink 2 мощностью 650 МВт, который соединяет Финляндию и Эстонию. Есть веские основания считать, что танкер мог зацепиться якорями за кабель, как это произошло в октябре прошлого года с морским газопроводом Balticconnector и контейнеровозом Newnew Polar Bear. В финской полиции сообщили о возбуждении дела по статье о вандализме при отягчающих обстоятельствах. Нарушение энергетических и интернет-коммуникаций на Балтике стало постоянной проблемой, и следы всегда так или иначе ведут в Россию.

Волонтеры кинулись убирать мазут, но мешки с собранными нефтепродуктами штормом обратно смыло в море

Страны, расположенные вдоль балтийского побережья, давно говорят о необходимости усилить контроль за российскими судами или судами с российскими грузами, поскольку они постоянно создают серьезные проблемы, а то и угрозы в регионе. Будто сверху поставлена задача во что бы то ни стало нагадить соседям. Стоит ли удивляться, что они намерены ответить на это соответствующим образом, встревоженные постоянными вызовами своей безопасности?

Жизнь десятков тысяч животных в Черном море под угрозой. Но России не до экологии сейчас, у нее есть дела поважнее

Самым ярким и болезненным примером того, насколько опасны для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей столкновения с токсичными проявлениями воюющей со всем миром России, стала трагедия, погубившая жизни пассажиров и экипажа азербайджанского самолета. И без того не самая эффективная государственная машина буквально хрустит и трещит из-за перенапряжения, тужась решать непосильные задачи. К обычной халатности и нерасторопности добавляются безумные распоряжения сверху, ошибки и растерянность людей, находящихся под непрерывным стрессом. Результат – загубленные человеческие жизни. В России давно равнодушны к своим и чужим потерям. Но почему к этому должны привыкать в других странах?

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