Убийственная токсичность
Когда говорят о токсичности некоторых политических режимов, обычно кажется, что речь идет о вещах абстрактных, что-то о главенстве закона, правах человека и еще каких-то возвышенных материях. На самом деле все предельно предметно, осязаемо и, да, токсично, иногда просто в буквальном смысле. Убийственно.
После крушения в Керченском проливе 15 декабря двух российских танкеров в Черном море образовалось огромное нефтяное пятно. Оно на долгие годы убило всю прибрежную зону в районе Анапы, загажен берег возле Керчи, гибнет птица, рыба, морские животные. Волонтеры кинулись убирать мазут, но мешки с собранными нефтепродуктами штормом обратно смыло в море. России не до экологии, у нее есть дела поважнее.
Да и танкеры бы, возможно, уцелели, если бы были вовремя поставлены под разгрузку, а не ожидали своей очереди долгие дни, подвергаясь ударам высокой волны. Но в этих местах военные задачи в приоритете. Теперь море и берег надолго отравлены.
Попытки решить другую приоритетную задачу, бесперебойную продажу нефти, вынуждают использовать не самые новые и исправные танкеры, а те угрожают подобными катастрофами не только черноморскому побережью. Из-за неисправности нефтяного танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкой Яловы в Новороссийск 26 декабря, было приостановлено движение по Босфору в обоих направлениях. Вроде обошлось. Обойдется ли на обратном пути, когда он будет груженым?
А вот другой танкер, Eagle S, перевозивший российский бензин через Балтику, был задержан финскими властями после того, как его заподозрили в повреждении 25 декабря энергетического кабеля EstLink 2 мощностью 650 МВт, который соединяет Финляндию и Эстонию. Есть веские основания считать, что танкер мог зацепиться якорями за кабель, как это произошло в октябре прошлого года с морским газопроводом Balticconnector и контейнеровозом Newnew Polar Bear. В финской полиции сообщили о возбуждении дела по статье о вандализме при отягчающих обстоятельствах. Нарушение энергетических и интернет-коммуникаций на Балтике стало постоянной проблемой, и следы всегда так или иначе ведут в Россию.
Страны, расположенные вдоль балтийского побережья, давно говорят о необходимости усилить контроль за российскими судами или судами с российскими грузами, поскольку они постоянно создают серьезные проблемы, а то и угрозы в регионе. Будто сверху поставлена задача во что бы то ни стало нагадить соседям. Стоит ли удивляться, что они намерены ответить на это соответствующим образом, встревоженные постоянными вызовами своей безопасности?
Самым ярким и болезненным примером того, насколько опасны для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей столкновения с токсичными проявлениями воюющей со всем миром России, стала трагедия, погубившая жизни пассажиров и экипажа азербайджанского самолета. И без того не самая эффективная государственная машина буквально хрустит и трещит из-за перенапряжения, тужась решать непосильные задачи. К обычной халатности и нерасторопности добавляются безумные распоряжения сверху, ошибки и растерянность людей, находящихся под непрерывным стрессом. Результат – загубленные человеческие жизни. В России давно равнодушны к своим и чужим потерям. Но почему к этому должны привыкать в других странах?