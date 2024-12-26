Убийственная токсичность

Когда говорят о токсичности некоторых политических режимов, обычно кажется, что речь идет о вещах абстрактных, что-то о главенстве закона, правах человека и еще каких-то возвышенных материях. На самом деле все предельно предметно, осязаемо и, да, токсично, иногда просто в буквальном смысле. Убийственно.

После крушения в Керченском проливе 15 декабря двух российских танкеров в Черном море образовалось огромное нефтяное пятно. Оно на долгие годы убило всю прибрежную зону в районе Анапы, загажен берег возле Керчи, гибнет птица, рыба, морские животные. Волонтеры кинулись убирать мазут, но мешки с собранными нефтепродуктами штормом обратно смыло в море. России не до экологии, у нее есть дела поважнее.

Да и танкеры бы, возможно, уцелели, если бы были вовремя поставлены под разгрузку, а не ожидали своей очереди долгие дни, подвергаясь ударам высокой волны. Но в этих местах военные задачи в приоритете. Теперь море и берег надолго отравлены.