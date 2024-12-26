Хотел убить имама: суровый приговор Эльшану Гусейнову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 41-летнего Эльшана Гусейнова, обвиняемого в покушении на убийство и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Напомним, что инцидент произошел в мечети «Мешади Дадаш», где Гусейнов неоднократно появлялся с требованием встретиться с имамом мечети Али Шарбатовым. Потерпевший, сотрудник мечети Расул Гасанли, в ходе заседания рассказал: обвиняемый настаивал на встрече с имамом мечети Али Шарбатовым, утверждая, что «является 12-м имамом Мехти». После очередного отказа обвиняемый напал на Гасанли, нанеся ему два ножевых ранения – в область уха и живота. Пострадавший успел выбежать из мечети и обратиться за помощью, после чего был госпитализирован и прооперирован.

Как сообщает haqqin.az, судейская коллегия под председательством Расима Садыгова пришла к выводу, что предъявленные Гусейнову обвинения подтвердились в ходе судебного разбирательства. На основании этого Эльшан Гусейнов был приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Эльшaн Гусейнов был привлечен к уголовной ответственности Службой государственной безопасности. Ему были предъявлены обвинения по статьям 29, 120.2.3 (покушение на убийство лица в связи с выполнением им служебных обязанностей), 29, 120.2.6 (покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц), 29, 120.2.11 (покушение на убийство, связанное с терроризмом), 29, 120.2.12 (покушение на убийство по религиозной вражде) и 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.