Россияне продвигаются по украинской земле
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Российские военные захватили населенный пункт Украинка Донецкой области Украины. Об этом сообщает проект DeepState.
Аналитики фиксируют продвижение войск РФ в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
«Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки», – говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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