Сторонники Асада вышли на тропу войны

Силы безопасности переходного правительства Сирии преследуют сторонников бывшего режима к северо-западу от города Хомс - административного центра одноименной провинции (165 км от Дамаска).

Как сообщила газета Al Watan, в ходе столкновения с группой вооруженных лиц в населенном пункте Балкаса погибли четверо сотрудников правоохранительных органов.

По ее информации, департамент военных операций в Дамаске направил в провинцию Хомс крупные подкрепления для ликвидации укрывающихся там сторонников экс-президента Башара Асада.

Ранее сообщалось, что в провинции Тартус 14 сотрудников сирийского МВД погибли, попав в засаду, устроенную сторонниками режима Башара Асада. Еще 10 сотрудников полиции получили ранения.