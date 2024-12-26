Подсчитали состояние Бидзины Иванишвили
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В 2024 году состояние основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили увеличилось на 955 млн долларов, достигнув 7,55 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
В настоящее время Иванишвили занимает 387-е место в рейтинге 500 самых богатых людей планеты.
Согласно Bloomberg, основные источники его состояния - наличные средства, недвижимость и частные инвестиции, включая коллекцию произведений искусства стоимостью около 1 млрд долларов.
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