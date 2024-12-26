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Молдова утвердила стратегию обороны: Россию назвали главной угрозой

02:39 502

Парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, Россию в документе определяют как ключевой фактор угрозы.

Об этом сообщает Newsmaker.

26 декабря парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на 2024-2034 год, обсуждение сопровождалось спорами между правящей партией Майи Санду и оппозицией.

Главными угрозами для национальной безопасности Молдовы в документе указывают те, что связаны с фактором России – войну в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесской области, гибридные атаки со стороны России, расположенных в непризнанном Приднестровье российских военных и военные формирования «ПМР». Эти угрозы определены как представляющие экзистенциальную угрозу для страны.

Для повышения обороноспособности предлагается увеличение финансирования на оборонные расходы, увеличение количества военных баз, совершенствование военного образования.

В документе отмечается, что НАТО в нынешних геополитических обстоятельствах «играет решающую роль в сдерживании агрессии». Также отмечается, что нейтральный статус Молдовы не является препятствием для военного сотрудничества с партнерскими государствами. Предполагается активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе ставят цель до 2034 года «на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС».

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