USD 1.7000
EUR 1.7677
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

В Грузии заявили, что оппозиция уже бессильна

03:02 613

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции больше нет шансов спровоцировать беспорядки на улицах.

По его словам, нейтрализация правоохранителями около 500 человек, «вовлеченных в насильственные действия», лишила оппозицию возможности для эскалации конфликта.

«Когда нет ресурса совершить насилие и люди не выходят на митинги, у них нет шансов на эскалацию ситуации»,— сказал Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Премьер-министр также предположил, что оппозиция может прекратить бойкот парламента в феврале. Это, по словам Кобахидзе, поспособствует нормализации политической ситуации. В противном случае, продолжил глава грузинского правительства, для оппозиционных сил это будет признанием полного поражения.

Оппозиция Грузии наряду с президентом Саломе Зурабишвили не признали результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. С 4 ноября в стране проходят акции протеста, которые в последнее время носят мирный характер. 

В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета обновлено 02:23
02:23 22418
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 22:50 8576
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1» специально для haqqin.az
26 декабря 2024, 17:01 6883
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб обновлено 23:20
26 декабря 2024, 23:20 6223
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
26 декабря 2024, 21:32 7918
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
26 декабря 2024, 22:38 3734
Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
26 декабря 2024, 22:32 7245
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 21:47 6157
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
26 декабря 2024, 19:56 9710
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
26 декабря 2024, 15:28 4760
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
26 декабря 2024, 21:18 7552

ЭТО ВАЖНО

В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета обновлено 02:23
02:23 22418
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 22:50 8576
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1» специально для haqqin.az
26 декабря 2024, 17:01 6883
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб
Мощный удар Израиля по Йемену: уничтожены порты, самолеты, НПЗ. Глава ВОЗ едва не погиб обновлено 23:20
26 декабря 2024, 23:20 6223
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана
26 декабря 2024, 21:32 7918
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
Путин «стремится» к завершению войны в Украине
26 декабря 2024, 22:38 3734
Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
26 декабря 2024, 22:32 7245
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 21:47 6157
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
26 декабря 2024, 19:56 9710
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
26 декабря 2024, 15:28 4760
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
26 декабря 2024, 21:18 7552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться