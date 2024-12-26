В Грузии заявили, что оппозиция уже бессильна

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции больше нет шансов спровоцировать беспорядки на улицах.

По его словам, нейтрализация правоохранителями около 500 человек, «вовлеченных в насильственные действия», лишила оппозицию возможности для эскалации конфликта.

«Когда нет ресурса совершить насилие и люди не выходят на митинги, у них нет шансов на эскалацию ситуации»,— сказал Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Премьер-министр также предположил, что оппозиция может прекратить бойкот парламента в феврале. Это, по словам Кобахидзе, поспособствует нормализации политической ситуации. В противном случае, продолжил глава грузинского правительства, для оппозиционных сил это будет признанием полного поражения.

Оппозиция Грузии наряду с президентом Саломе Зурабишвили не признали результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. С 4 ноября в стране проходят акции протеста, которые в последнее время носят мирный характер.