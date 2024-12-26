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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета

10:03 4554

Азербайджанский пассажирский лайнер сбила российская ракета, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С1» на российской территории», — сообщил Буданов проекту The War Zone.

25 декабря летевший в Грозный из Баку самолет Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане. Лайнер не смог сесть в Грозном, запросил экстренную посадку в Актау, где и разбился. Погибли 38 человек из 67, находившихся на борту. На кадрах с места крушения были видны отверстия в хвостовой части самолета, из-за чего возникла версия о внешнем воздействии, которое привело к катастрофе. В четверг, 26 декабря, Euronews со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве сообщил, что самолет был поврежден российской ракетой «земля-воздух» во время активности беспилотника над Грозным.

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