Гостелевидение показало роскошный дворец президента. Голодные египтяне возмутились
На днях тысячи людей вышли на улицы столицы Египта Каира, выражая свой протест против президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Причиной стали изображения нового дворца президента площадью 2300 гектаров, кадры которого транслировались по государственному телевидению.
Напомним, Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом в 2014 году, осуществив военный переворот против радикального исламистского движения «Братья-мусульмане», пришедшего к власти путем выборов после свержения бывшего президента Хосни Мубарака в результате массовых акций протеста.
Вскоре после прихода к власти ас-Сиси анонсировал свой грандиозный проект – строительство новой столицы Египта. В столице Египта - страны с населением более 102 миллионов человек - проживает около 25 миллионов человек, и город сталкивается с серьезными проблемами в плане инфраструктуры и транспорта из-за перенаселения. В международных рейтингах Каир является одним из самых загрязненных городов мира.
Согласно проекту, новый город должен быть построен в 50 километрах от Каира, где расположены новый президентский дворец и другие правительственные здания и который предназначен для проживания всего 5-6 миллионов человек, в основном сотрудников бюджетных организаций. На первый взгляд, проект, возможно, понравился египтянам, поскольку строительство нового города означало бы, что Каир разгрузится и у страны появится более современная столица.
Парадоксально, но роль катализатора протестов сыграло государственное телевидение. Несколько дней назад в Египте прошел саммит Организации экономического сотрудничества (D-8), и президент ас-Сиси провел саммит в огромном президентском дворце, построенном в новой столице. В тот день государственное телевидение показало видеоролик об официальном открытии дворца и приезде туда ас-Сиси, в результате чего египтяне впервые смогли увидеть интерьер нового огромного президентского дворца. Было объявлено, что на строительные работы в новой столице, включая президентский дворец, потрачено около 50 миллиардов долларов, из которых несколько миллиардов пошло на строительство самого дворца. Это огромная цифра для Египта, где почти 40 процентов населения прозябает в бедности.
Правда, правительство Египта заявляет, что строительство нового города не финансируется напрямую из государственного бюджета. Для строительства города была создана специальная компания ACUD, у которой правительство Египта арендует административные здания сроком на 49 лет. Это позволяет компании вернуть затраченные на строительство средства в виде арендной платы вместе с доходами.
Но этой схемы было недостаточно, чтобы убедить египтян в том, что банкет устроен не за их счет. Более того, стало известно, что территория нового президентского дворца составляет около 2300 гектаров, а площадь самого здания – 50 000 квадратных метров, то есть 50 гектаров.
При проектировании строительства дворца была использована структура храма, расположенного у входа в гробницу древнеегипетской фараона-женщины Хатшепсут, которая правила около 1500 лет до нашей эры. Таким образом, новый президентский дворец имеет большое сходство с храмом фараона Хатшепсут.
Путь к храму Хатшепсут с обеих сторон окружен статуями львов, и аналогичный путь ведет к новому президентскому дворцу, по обеим сторонам которого установлены статуи львов. Внутреннее убранство дворца поражает роскошью. На кадрах, транслируемых египетским государственным телевидением, показывается, как президент ас-Сиси на своем «Майбахе» проезжает по дороге, окруженной львами, и входит во дворец.
Отвечая на критику строительства дворца, ас-Сиси заявил: «Да, я строю президентский дворец, и буду продолжать это делать. Этот (дворец) не для меня, а для египтян, это собственность египетского государства».
Однако египтяне, похоже, не очень верят в то, что новый дворец принадлежит им, и вышли на стихийные протесты на улицах Каира. Люди устали от коррупции, экономической политики правительства и строительства роскошных дворцов за миллиарды долларов на фоне социально-экономических проблем страны.
Протесты в Каире не привлекли особо пристального внимания мировых СМИ - были темы и поважнее на Ближнем Востоке. Но стоит напомнить, что протесты 2011 года, приведшие к свержению Хосни Мубарака, начинались с нескольких сотен человек. Но вскоре их масштабы увеличились, и миллионы людей вышли на улицы Каира.