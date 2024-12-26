Гостелевидение показало роскошный дворец президента. Голодные египтяне возмутились

Напомним, Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом в 2014 году, осуществив военный переворот против радикального исламистского движения «Братья-мусульмане», пришедшего к власти путем выборов после свержения бывшего президента Хосни Мубарака в результате массовых акций протеста.

Вскоре после прихода к власти ас-Сиси анонсировал свой грандиозный проект – строительство новой столицы Египта. В столице Египта - страны с населением более 102 миллионов человек - проживает около 25 миллионов человек, и город сталкивается с серьезными проблемами в плане инфраструктуры и транспорта из-за перенаселения. В международных рейтингах Каир является одним из самых загрязненных городов мира.

Согласно проекту, новый город должен быть построен в 50 километрах от Каира, где расположены новый президентский дворец и другие правительственные здания и который предназначен для проживания всего 5-6 миллионов человек, в основном сотрудников бюджетных организаций. На первый взгляд, проект, возможно, понравился египтянам, поскольку строительство нового города означало бы, что Каир разгрузится и у страны появится более современная столица.

Парадоксально, но роль катализатора протестов сыграло государственное телевидение. Несколько дней назад в Египте прошел саммит Организации экономического сотрудничества (D-8), и президент ас-Сиси провел саммит в огромном президентском дворце, построенном в новой столице. В тот день государственное телевидение показало видеоролик об официальном открытии дворца и приезде туда ас-Сиси, в результате чего египтяне впервые смогли увидеть интерьер нового огромного президентского дворца. Было объявлено, что на строительные работы в новой столице, включая президентский дворец, потрачено около 50 миллиардов долларов, из которых несколько миллиардов пошло на строительство самого дворца. Это огромная цифра для Египта, где почти 40 процентов населения прозябает в бедности.