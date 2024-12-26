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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

В Грозном и Махачкале запретили полеты

обновлено 10:39
10:39 3543

В России ввели ограничения на полеты еще в трех аэропортах - Самаре, Грозном и Махачкале.

Ранее остановили работу аэропорты Сочи и Казани. В Сочи ограничения уже сняли, сообщили в Росавиации.

*** 10:21

Работа аэропортов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда была ограничена в целях безопасности, сообщили в Росавиации. С 06:40 по московскому времени (07:40 по бакинскому) воздушные гавани Астрахани и Волгограда работают в штатном режиме. О возобновлении работы остальных аэропортов в Росавиации не сообщали.

Работа аэропортов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда была ограничена утром 27 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. С 07:40 по бакинскому времени воздушные гавани Астрахани и Волгограда работают в штатном режиме. О возобновлении работы остальных аэропортов представитель Росавиации не сообщал.

Из-за ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту Волгограда задержалось прибытие рейсов из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». В аэропорту Астрахани задерживается прибытие рейса «Аэрофлота» из Москвы.

По данным онлайн-табло аэропорта Казани, там задержали восемь рейсов на вылет: в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул и Нарьян-Мар. Кроме того, было перенесено время прилета 11 рейсов. В аэропорту Сочи на вылеты задержаны 27 рейсов и 14 — на прилет.

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