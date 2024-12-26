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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Украинцы пленили первого северокорейца

10:29 2985

Украинские военные впервые захватили в плен солдата из Северной Кореи. Это подтвердила разведка Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

Раненого северокорейского солдата захватили бойцы Сил специальных операций ВСУ, которые выполняют задачи в Курской области России.

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны [мы] подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий», — говорится в сообщении Национальной разведывательной службы Сеула.

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