Еще раз о героизме азербайджанских пилотов

«Видеозаписи показывают, что осколки пробили заднюю часть самолета, выведя из строя все три параллельные гидравлические системы. Через 7 минут после столкновения пилот сообщил: «Теперь отказала гидравлика». Когда контроль над полетом ослаб, экипаж пытался управлять тангажом и креном самолета, жонглируя мощностью каждого из двух реактивных двигателей, установленных на крыльях. При подлете экипаж смог вручную выдвинуть шасси, но закрылки и спойлеры, по-видимому, не были развернуты, как это должно быть при нормальной посадке», - пишет издание.

Тем временем казахстанская пресса сообщает, что в больнице в Казахстане остаются шесть пациентов, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау. Трое из них являются гражданами Азербайджана, трое - Кыргызстана.

«Четверо из пациентов находятся в реанимации. Состояние одного крайне тяжелое, троих - стабильно тяжелое. Два пациента продолжают лечение в отделении травматологии», - сообщили врачи Мангистауской областной больницы.