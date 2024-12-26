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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Еще раз о героизме азербайджанских пилотов

The Times
10:55 2651

Пилоты самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines боролись с огромными трудностями, чтобы довести свой подбитый самолет до аварийной посадки, пишет британское издание The Times.

«Видеозаписи показывают, что осколки пробили заднюю часть самолета, выведя из строя все три параллельные гидравлические системы. Через 7 минут после столкновения пилот сообщил: «Теперь отказала гидравлика». Когда контроль над полетом ослаб, экипаж пытался управлять тангажом и креном самолета, жонглируя мощностью каждого из двух реактивных двигателей, установленных на крыльях. При подлете экипаж смог вручную выдвинуть шасси, но закрылки и спойлеры, по-видимому, не были развернуты, как это должно быть при нормальной посадке», - пишет издание.

Тем временем казахстанская пресса сообщает, что в больнице в Казахстане остаются шесть пациентов, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау. Трое из них являются гражданами Азербайджана, трое - Кыргызстана.

«Четверо из пациентов находятся в реанимации. Состояние одного крайне тяжелое, троих - стабильно тяжелое. Два пациента продолжают лечение в отделении травматологии», - сообщили врачи Мангистауской областной больницы.

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