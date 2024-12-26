Посол Украины отдал дань уважения жертвам авиакатастрофы

Посол Украины в Баку Юрий Гусев посетил мемориальный стенд, созданный в Международном аэропорту Гейдар Алиев в память о жертвах авиакатастрофы вблизи города Актау (Казахстан).

«Сегодня утром посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, чтобы почтить память жертв крушения самолета AZAL под Актау в Казахстане. От имени посольства Украины в Азербайджане выразил соболезнования азербайджанскому народу и семьям, потерявшим своих близких», - говорится в публикации посла в соцсетях.