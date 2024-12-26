Президенту Южной Кореи объявили импичмент

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю.

Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 членов парламента, еще трое воздержались от голосования, 8 голосов признаны недействительными.

Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии «Сила народа».

Центральный районный суд Сеула постановил арестовать руководство южнокорейской полиции, подозреваемое в содействии президенту страны Юн Сок Ёлю при введении им военного положения третьего декабря.