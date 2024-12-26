USD 1.7000
EUR 1.7694
RUB 1.6958
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Президенту Южной Кореи объявили импичмент

11:38 358

Парламент Южной Кореи официально объявил импичмент президенту.

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю.

Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 членов парламента, еще трое воздержались от голосования, 8 голосов признаны недействительными.

Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии «Сила народа».

Центральный районный суд Сеула постановил арестовать руководство южнокорейской полиции, подозреваемое в содействии президенту страны Юн Сок Ёлю при введении им военного положения третьего декабря.

Посол Украины отдал дань уважения жертвам авиакатастрофы
Посол Украины отдал дань уважения жертвам авиакатастрофы новость дополнена; фото
11:57 1098
Еще раз о героизме азербайджанских пилотов
Еще раз о героизме азербайджанских пилотов The Times
10:55 2659
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
10:03 4575
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
26 декабря 2024, 19:56 12563
Украинцы пленили первого северокорейца
Украинцы пленили первого северокорейца
10:29 2992
Гостелевидение показало роскошный дворец президента. Голодные египтяне возмутились
Гостелевидение показало роскошный дворец президента. Голодные египтяне возмутились НАШ ОБЗОР; фото; видео
10:07 2921
Убийственная токсичность
Убийственная токсичность главная тема
00:53 8551
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
26 декабря 2024, 20:40 24033
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета обновлено 02:23
02:23 32423
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 22:50 15798
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1» специально для haqqin.az
26 декабря 2024, 17:01 7791

ЭТО ВАЖНО

Посол Украины отдал дань уважения жертвам авиакатастрофы
Посол Украины отдал дань уважения жертвам авиакатастрофы новость дополнена; фото
11:57 1098
Еще раз о героизме азербайджанских пилотов
Еще раз о героизме азербайджанских пилотов The Times
10:55 2659
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
10:03 4575
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
26 декабря 2024, 19:56 12563
Украинцы пленили первого северокорейца
Украинцы пленили первого северокорейца
10:29 2992
Гостелевидение показало роскошный дворец президента. Голодные египтяне возмутились
Гостелевидение показало роскошный дворец президента. Голодные египтяне возмутились НАШ ОБЗОР; фото; видео
10:07 2921
Убийственная токсичность
Убийственная токсичность главная тема
00:53 8551
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
26 декабря 2024, 20:40 24033
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета обновлено 02:23
02:23 32423
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
Кадыров наградил своего племянника после крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 22:50 15798
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1» специально для haqqin.az
26 декабря 2024, 17:01 7791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться