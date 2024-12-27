В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники

Командиру разбившегося в Казахстане самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) после попыток посадки в Грозном предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, утверждает глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит официальный представитель ведомства. По словам Ядрова, самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий (тумана, из-за которого на высоте 500 метров была плохая видимость) и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». «Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — сказал глава Росавиации. Он утверждает, что в районе аэропорта также был плотный туман. Пилоты пытались дважды посадить самолет в Грозном, но сделать это не удалось. «Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — заключил глава Росавиации. Отметим, ранее в Росавиации, комментируя причины авиакатастрофы в Актау, говорили, что самолет столкнулся в воздухе с птицами, после чего командир решил посадить борт в Актау.

* * * 15:20 К расследованию по факту крушения самолета AZAL привлечены турецкие специалисты. Информацию об этом распространили турецкие СМИ. Сообщается, что Азербайджан привлек группу экспертов из Турции для углубления расследования. Группа турецких экспертов в сфере гражданской авиации уже выехала на место крушения. Турецкие специалисты поделятся результатами расследования с азербайджанскими официальными лицами. Также стали известны некоторые детали возвращения в Баку самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего в Минеральные Воды. Командир отказался лететь в РФ, следует из переписки члена экипажа с супругой. Переписка оказалась в распоряжении проекта «Можем объяснить». В пятницу утром рейс J28717 Баку – Минеральные Воды развернулся над Каспийским морем и вернулся в аэропорт отправления, показал сервис Flightradar. В четырех аэропортах юга России (Казань, Астрахань, Грозный, Сочи) утром временно приостанавливали полеты. Рейс J28717 направили в обход зоны ограничений, но командир отказался лететь в Россию и развернул самолет. Позже оба пилота отказались лететь в РФ, даже когда ограничения были сняты. Ранее AZAL сообщал, что самолет авиакомпании AZAL, совершавший рейс в Минеральные Воды, вернулся обратно из-за угрозы. «Все обсуждают крушение, россияне ведь не просто подбили наш самолет, а еще и не дали ему сесть у себя, на ближайших аэродромах. По крайней мере, эта версия сейчас основная в пилотском сообществе, – рассказал «МО» источник в «Азербайджанских авиалиниях» — Где гарантия, что это не повторится? Никто не хочет рисковать».

* * * 14:26 Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с Приложением 13 к Чикагской Конвенции, передает агентство Kazinform. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия. Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия). Напомним, в среду, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате происшествия погибло 38 пассажиров. Тем временем выживший бортпроводник рухнувшего самолета AZAL Зульфугар Асадов заявил, что никакого взрыва газового баллона на борту не было. «Самолет разбился бы вдребезги, если бы мы сели на воду, поэтому было принято решение сесть на сушу, далее все действовали по инструкции. Никакого газового баллона, взорвавшегося внутри не было, это ложь».

*** 13:16 Принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и риски, которые могут возникнуть в обеспечении безопасности полетов, решением Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана с 28 декабря до завершения окончательного расследования будут приостановлены полеты «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) из Баку в следующие аэропорты России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала. Отметим, что 25 декабря AZAL принял решение приостановить полеты из Баку в Грозный и Махачкалу. По соображениям безопасности было принято решение приостановить полеты других авиакомпаний по указанным направлениям. В связи со сложившейся ситуацией пассажиры с билетами на эти направления имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета. Кроме того, авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск с соблюдением всех требований и правил безопасности полетов.