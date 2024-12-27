Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана в Грозном

Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана командирована в Грозный и в соответствии с соглашением с Генеральной прокуратурой РФ проводит расследование и другие процессуальные действия совместно со своими российскими коллегами.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, еще одна группа сотрудников Генпрокуратуры во главе с замгенпрокурора Эльмаром Джамаловым находится в Актау и вместе с казахстанскими коллегами выполняет необходимые процессуальные действия.