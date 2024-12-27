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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Рукописи Али Асадова не горят

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13:00 3304

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Казахстана в Баку.

Как сообщили в Кабмине, Асадов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета AZAL и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Премьер оставил запись в открытой в посольстве книге соболезнований.

А что же написал премьер-министр Азербайджана:

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