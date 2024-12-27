Рукописи Али Асадова не горят

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Казахстана в Баку.

Как сообщили в Кабмине, Асадов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета AZAL и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Премьер оставил запись в открытой в посольстве книге соболезнований.

А что же написал премьер-министр Азербайджана: