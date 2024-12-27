Расходы на бакинское метро урезали вдвое

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана ЗАО «Бакинский метрополитен» будет выделена субсидия в размере 27,7 млн манатов.

Это нашло отражение в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе о реализации закона «О государственном бюджете на 2025 год».

Согласно документу, данная сумма на 44,7% меньше, чем в 2024 году.