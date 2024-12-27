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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Расходы на бакинское метро урезали вдвое

13:04 2248

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана ЗАО «Бакинский метрополитен» будет выделена субсидия в размере 27,7 млн манатов.

Это нашло отражение в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе о реализации закона «О государственном бюджете на 2025 год».

Согласно документу, данная сумма на 44,7% меньше, чем в 2024 году.

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