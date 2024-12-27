В Москве теракт и стрельба

В Москве уничтожены члены исламистской ячейки, готовившие теракт в отделе полиции, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, террористы из «Вилаят Хорасан» планировали взорвать автомобиль с газовыми баллонами у отдела.

Террористы, как сообщается, планировали подорвать отдел полиции в столичном регионе, для этого они купили машину и газовые баллоны, после чего начали готовить бомбу.

При попытке их задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем, сообщает ФСБ.