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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау

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13:26 1049

Министр здравоохранения Теймур Мусаев посетил граждан, пострадавших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» вблизи казахстанского города Актау. Министр поинтересовался условиями, созданными для доставленных на лечение в Баку граждан Азербайджана, состоянием их здоровья и процессом реабилитации.

Было сообщено, что приняты все необходимые меры для оказания необходимой медицинской помощи, обследование и лечение пострадавших обеспечивается на высоком уровне.

Подчеркнув, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения вблизи города Актау, министр сказал: «Согласно распоряжению, государственным учреждениям, в том числе Министерству здравоохранения, даны поручения для принятия соответствующих мер. По поручению президента Ильхама Алиева и под контролем первого вице-президента Мехрибан Алиевой на место происшествия был немедленно направлен расширенный медицинский персонал для оказания помощи нашим соотечественникам и другим пострадавшим в авиакатастрофе в Казахстане».

По словам министра, этот медицинский персонал уже вернулся в Баку: «Накануне 14 пострадавших граждан Азербайджана были доставлены на Родину из Казахстана и помещены в медицинское учреждение «Ени клиника» в Баку. По результатам предварительного обследования их состояние стабильное. Ожидается, что большинство пострадавших будут выписаны домой в ближайшие дни».

Министр здравоохранения отметил, что с целью оказания поддержки казахстанским коллегам и регулирования процессов лечения сегодня из Баку в Актау будет отправлена бригада в составе двух врачей и двух медсестер.

В завершение Теймур Мусаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к обычной жизни: «Всем гражданам Азербайджана, пострадавшим в авиакатастрофе, в Санаторно-курортном реабилитационном центре Министерства здравоохранения будут оказаны услуги психологической, а при необходимости и медицинской реабилитации».

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