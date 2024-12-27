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Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди

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Отдел информации
13:30 3743

20 октября 2024 года в районе 09:00-10:00 в своем доме в Ханкенди скончалась 70-летняя этническая армянка Вера Варасаковна Агасян.

Как сообщили haqqin.az в Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, 23 октября 2024 года Департамент по работе с медией и коммуникаций Министерства здравоохранения Азербайджана распространил информацию о назначенной судебно-медицинской экспертизе по факту смерти Агасян.

Согласно результатам экспертизы, непосредственной причиной смерти 70-летней женщины стала острая сердечная-легочная недостаточность, развившаяся на фоне тромбоза легочной артерии. Также отмечалось, что В.Агасян была осмотрена специалистами Минздрава и обеспечена необходимой социальной помощью. В тот же день Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан проинформировала азербайджанскую делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) о смерти В.Агасян. Госкомиссия обратилась с просьбой проинформировать соответствующие государственные органы Армении и членов семьи В.Агасян о данном случае.

Ханкенди

Была направлена официальная просьба в МККК о передаче тела умершей противоположной стороне с учетом пожелания детей умершей быть похороненной в Армении. Азербайджан предпринял необходимые приготовления для содействия этому гуманитарному процессу, включая получение медицинского свидетельства о смерти, все документы были нотариально заверены, переведены на английский язык и апостилированы.

Планировалось передать тело В.Агасян при посредничестве МККК на пограничном контрольно-пропускном пункте «Лачин» соответствующим государственным органам Армении 29 или 30 октября. Противоположная сторона была проинформирована о принятых мерах через МККК. Однако несмотря на то что с момента обращения прошло почти два месяца, от противоположной стороны ответа не поступило. В течение последнего периода вопрос неоднократно обсуждался с азербайджанским представительством МККК, однако организация сообщила, что армянская сторона не ответила им по этому делу.

Анализ показывает, что просьба, направленная в МККК детьми В.Агасян, которые ранее не имели контактов со своей матерью и не проявляли к ней интереса, о передаче ее останков в Армению для захоронения, и их безразличие к процессу, являлись частью преднамеренной дезинформационной кампании. Армянская сторона предполагала, что Азербайджан откажет в просьбе детей о передаче тела, и этот факт мог быть использован в политических целях против Баку в преддверии COP29. Однако, увидев, что Азербайджан готов осуществить гуманитарный процесс, армянское правительство потеряло интерес к процессу, поскольку не смогло достичь желаемого результата.

Политизация вопроса, связанного с умершим человеком, независимо от его религии или национальности, и попытки превратить это событие в инструмент злонамеренной пропаганды против Азербайджана, по мнению Госкомиссии, являются нарушением международного гуманитарного права. Подчеркивая последовательное соблюдение собственных обязательств, Баку вновь заявляет о своей готовности передать останки В.Агасян противоположной стороне.

В связи с невозможностью длительного хранения человеческих останков (согласно религиозным обычаям и научному консенсусу, и в случае отказа Армении принять тело) В.Агасян до конца января 2025 года будет захоронена в Азербайджане.

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