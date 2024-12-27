USD 1.7000
EUR 1.7694
RUB 1.6958
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Bolt Business: выводит корпоративные поездки в Азербайджане на новый уровень

13:39 828

Забота о создании благоприятных условий для сотрудников и формирование комфортной и продуктивной рабочей атмосферы – главная задача каждого руководителя компании. Стабильная и комфортная рабочая атмосфера оказывает непосредственное влияние на производительность и достижения компании. С этой целью еще год назад мобильное приложение Bolt запустило в Азербайджане сервис Bolt Business.

О преимуществах сервиса и достигнутых успехах рассказал менеджер по развитию бизнеса Bolt Business Эмин Байрамлы, поделившись интересными фактами.

 - Что представляет собой Bolt Business и какие преимущества он предлагает?

 - Сегодня Bolt Business функционирует на более чем 40 рынках и облегчает организацию поездок для бизнеса разного масштаба – от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний с более чем 1000 сотрудников.

Сервис предлагает эксклюзивные возможности для бизнеса, создавая корпоративные счета и объединяя заказы на деловые поездки и платежные системы в одной платформе. Подключение к сервису Bolt Business не требует дополнительных обязательств, платежей или минимальных затрат. Оплата поездок компаниями осуществляется посредством банковских переводов на основе ежемесячных отчетов, счетов-фактур и электронных накладных, предоставляемых Bolt Business. Это предоставляет работникам компании возможность совершать поездки, выбирая корпоративный метод оплаты в приложении Bolt для каждой поездки.

 - Как использование сервиса позволяет компаниям контролировать поездки и какие функции предоставляются?

 - Используя сервис Bolt Business, компании получают доступ к следующим возможностям:

  • Установление ежемесячных лимитов – (политики поездок) помогает корректно распределять поездки на индивидуальной и групповой основе, исключая возможные злоупотребления.
  • Активизация и деактивизация пользователей – в соответствии с продолжительностью проекта возможно добавление и удаление сотрудников.
  • Ограничения маршрутов – позволяют регулировать поездки в конкретные районы или на определенные территории.
  • Выбор категории – компании предоставляется возможность настраивать категории, доступные в приложении Bolt (например, «электрокомфорт», «комфорт»).

 - Распространяется ли предложение на поездки в регионы и зарубежные страны, а также командировки?

 - Да, в тех городах и странах, где доступен сервис Bolt, корпоративные поездки проходят по стандартной процедуре. Компания выбирает способ оплаты, оформляет поездку, и сотрудник с комфортом отправляется в командировку.

 - Каковы достижения сервиса Bolt Business за первый год работы в Азербайджане?

 - В 2024 году одним из ключевых достижений стало сотрудничество с мероприятием COP29. В рамках мероприятия было предоставлено около 6000 купонов. Купоны представляют собой промокоды, которые были выданы волонтерам, участвующим в мероприятии, для пользования сервисом Bolt Business. Данный подход способствует не только эффективному использованию сервиса, но и облегчает поездки сотрудников.

В целом, за первый год работы количество клиентов Bolt Business оказалось выше прогнозируемого. Для местных и международных компаний, работающих в различных сферах, а также для сотрудников и их семей сервис Bolt Business стал дополнительным преимуществом.   

Необходимо подчеркнуть, что сервис Bolt Business успешно функционирует и продолжает наращивать количество пользователей в Азербайджане.

Для дополнительной информации: Свобода действий для компаний | Bolt Business

Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности
13:42 5483
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
15:30 564
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования новость дополнена
14:45 2661
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди главное на этот час
13:30 3746
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ обновлено 12:37
12:37 9452
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
13:41 849
В Москве теракт и стрельба
В Москве теракт и стрельба добавлено видео
14:09 5367
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
10:03 8148
Первый пленный северокореец умер от ранений
Первый пленный северокореец умер от ранений обновлено 13:30
13:30 6932
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау фото
13:26 1051
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники обновлено 15:33
15:33 6731

ЭТО ВАЖНО

Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности
13:42 5483
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
15:30 564
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования новость дополнена
14:45 2661
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди главное на этот час
13:30 3746
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ обновлено 12:37
12:37 9452
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
13:41 849
В Москве теракт и стрельба
В Москве теракт и стрельба добавлено видео
14:09 5367
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
10:03 8148
Первый пленный северокореец умер от ранений
Первый пленный северокореец умер от ранений обновлено 13:30
13:30 6932
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау фото
13:26 1051
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники обновлено 15:33
15:33 6731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться