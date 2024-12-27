Bolt Business: выводит корпоративные поездки в Азербайджане на новый уровень

Забота о создании благоприятных условий для сотрудников и формирование комфортной и продуктивной рабочей атмосферы – главная задача каждого руководителя компании. Стабильная и комфортная рабочая атмосфера оказывает непосредственное влияние на производительность и достижения компании. С этой целью еще год назад мобильное приложение Bolt запустило в Азербайджане сервис Bolt Business. О преимуществах сервиса и достигнутых успехах рассказал менеджер по развитию бизнеса Bolt Business Эмин Байрамлы, поделившись интересными фактами.

- Что представляет собой Bolt Business и какие преимущества он предлагает? - Сегодня Bolt Business функционирует на более чем 40 рынках и облегчает организацию поездок для бизнеса разного масштаба – от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний с более чем 1000 сотрудников. Сервис предлагает эксклюзивные возможности для бизнеса, создавая корпоративные счета и объединяя заказы на деловые поездки и платежные системы в одной платформе. Подключение к сервису Bolt Business не требует дополнительных обязательств, платежей или минимальных затрат. Оплата поездок компаниями осуществляется посредством банковских переводов на основе ежемесячных отчетов, счетов-фактур и электронных накладных, предоставляемых Bolt Business. Это предоставляет работникам компании возможность совершать поездки, выбирая корпоративный метод оплаты в приложении Bolt для каждой поездки.

- Как использование сервиса позволяет компаниям контролировать поездки и какие функции предоставляются? - Используя сервис Bolt Business, компании получают доступ к следующим возможностям: Установление ежемесячных лимитов – (политики поездок) помогает корректно распределять поездки на индивидуальной и групповой основе, исключая возможные злоупотребления.

– (политики поездок) помогает корректно распределять поездки на индивидуальной и групповой основе, исключая возможные злоупотребления. Активизация и деактивизация пользователей – в соответствии с продолжительностью проекта возможно добавление и удаление сотрудников.

– в соответствии с продолжительностью проекта возможно добавление и удаление сотрудников. Ограничения маршрутов – позволяют регулировать поездки в конкретные районы или на определенные территории.

– позволяют регулировать поездки в конкретные районы или на определенные территории. Выбор категории – компании предоставляется возможность настраивать категории, доступные в приложении Bolt (например, «электрокомфорт», «комфорт»).

- Распространяется ли предложение на поездки в регионы и зарубежные страны, а также командировки? - Да, в тех городах и странах, где доступен сервис Bolt, корпоративные поездки проходят по стандартной процедуре. Компания выбирает способ оплаты, оформляет поездку, и сотрудник с комфортом отправляется в командировку.