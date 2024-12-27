Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!

Добыто 666 золотых, 465 серебряных и 587 бронзовых наград. 827 медалей завоевано в олимпийских видах спорта, 854 - в неолимпийских, 37 - в паралимпийских.

В уходящем 2024 году азербайджанские спортсмены на различных международных соревнованиях завоевали 1718 медалей. Это новый рекорд в истории азербайджанского спорта!

На протяжении года Министерство молодежи и спорта делегировало азербайджанских спортсменов на 266 международных соревнованиях и 103 учебно-тренировочных сбора.

Особо следует выделить Олимпийские игры в Париже. 48 спортсменов выступили в 15 видах спорта и 17 дисциплинах. В итоге Азербайджан завоевал 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Наша страна заняла в общекомандном зачете 30-е место, что стало лучшим показателем за всю историю выступлений азербайджанских спортсменов на Олимпиадах.

В 2024 году Азербайджан принял ряд крупных международных соревнований: чемпионат мира по човгану, чемпионат Европы по TeamGym, Кубок мира по стрельбе, Кубок Европы по художественной гимнастике, турнир «Большого шлема» по дзюдо, олимпийский квалификационный турнир по борьбе, соревнования «Формулы-1» и другие.

Проводились международные соревнования и на освобожденных территориях в Карабахе. В Ханкенди прошел ультрамарафон, в Шуше - шахматный турнир памяти Вугара Гашимова, в Физули - гребная регата и т.д.

Что касается спортивной инфраструктуры, то в 2024 году состоялось открытие самого большого спортивного центра на Кавказе - Гянджинского дворца спорта. Также был заложен фундамент нового стадиона в Гяндже.