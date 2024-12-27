Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...

Российская сторона, вместо того чтобы извиниться за сбитый над Грозным пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» ракетным комплексом «Панцирь С1», сразу попыталась замять этот вопрос по дипломатическим каналам. Однако Баку отверг эти попытки, а накануне официальные источники в азербайджанском правительстве сообщили СМИ о том, что самолет был атакован ракетой, поврежден и намеренно перенаправлен в Актау через Каспийское море с целью сокрытия следов преступлений. Согласно инсайдерской информации, полученной известным российским правозащитником Владимиром Осечкиным (несколько лет назад он покинул Россию - ред.), автором телеграм-канала Gulagu.net, со второй половины дня 25 декабря главы 3-го и 4-го департаментов стран СНГ МИД России вели переговоры с министерствами иностранных дел Казахстана и Азербайджана и пытались выработать совместную версию произошедшей авиакатастрофы. В этих переговорах также участвовали представители спецслужб. По словам Осечкина, российская сторона пыталась скрыть факт того, что самолет был сбит системой ПВО.

Отметим, что 3-й департамент СНГ МИД России, руководителем которого является Александр Стерник, курирует связи с республиками Центральной Азии. А четвертое управление - с так называемыми «республиками» Абхазией и Южной Осетией, а также с Азербайджаном, Арменией и Грузией. Руководителем департамента является Денис Гончар. В.Осечкин сообщил, что перед высокопоставленными дипломатами стояла задача провести переговоры с Казахстаном и Азербайджаном, чтобы имидж России как можно меньше пострадал из-за инцидента. По его словам, похоже, российская сторона попыталась скрыть инцидент и рассчитывала, что через какое-то время о нем забудут. Отметим, что, согласно официальной информации, предоставленной прессе, 26 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой. Содержание этого разговора в МИД не уточнили, однако было ясно, что речь шла о сбитии азербайджанского пассажирского самолета над Чечней и его последующем крушении вблизи казахстанского города Актау. Согласно другой информации, полученной Осечкиным, в тот же день сотрудники управления военной контрразведки ФСБ изъяли некие документы у операторов систем ПВО в Грозном у дежуривших в тот момент военнослужащих, а также у силовиков и сотрудников наземной службы аэропорта Грозного. По словам правозащитника, неизвестно, было ли это сделано с целью возбудить уголовное дело по факту инцидента или скрыть произошедшее.

С 25 декабря по первую половину 26 декабря российские СМИ распространяли фейковую версию о том, что самолет столкнулся со стаей птиц, после чего на борту взорвался кислородный баллон. Интересно, что на фоне данной дезинформации некоторые Z-блогеры писали, что самолет был сбит системой ПВО. Позже в результате распространения многочисленных видеоматериалов, подтверждающих, что самолет был сбит ракетой, в том числе кадров, снятых пассажирами еще в воздухе, российские чиновники, осознав, что скрыть этот факт невозможно, призвали «не делать поспешных выводов и спекулятивных заявлений» по поводу произошедшего. Осечкин, который продолжает получать новую инсайдерскую информацию об инциденте из России, сделал еще одно сенсационное заявление: «Что-то пошло не так» на переговорах, которые вели руководители 3-го и 4-го департаментов СНГ МИД России. По крайней мере, азербайджанская сторона отвергла просьбы о сокрытии инцидента в той или иной форме и заявила, что Москва должна взять на себя ответственность за преступление, повлекшее за собой гибель невинных людей, и официально извиниться». Поскольку российская сторона не хотела этого делать, Баку пришлось сделать заявление через СМИ, подтверждающее, что самолет был подбит ракетой, были предприняты попытки скрыть следы преступления, более того, вопреки всем международным гуманитарным нормам, авиалайнеру не разрешили приземлиться в близлежащих аэропортах, направив его через Каспийское море. По другой информации, полученной российским правозащитником, командование 4-й армии Южного военного округа совместно с управлением военной контрразведки ВВС России проводит расследование факта сбития самолета, допрашиваются операторы и командиры подразделений ПВО. Однако информации о возбуждении уголовного дела до сих пор нет. Осечкин назвал циничным отказ российского руководства официально взять на себя ответственность за инцидент и извиниться за него.

Осечкин передал еще одну поступившую ему сенсационную информацию, сообщив, что работа как минимум одного из руководителей департаментов МИД России, который вел переговоры по дипломатическим каналам с целью сокрытия инцидента, получила высокую оценку руководства и его ожидает повышение до должности замминистра. Скорее всего, речь идет об Александре Стернике, начальнике 3-го управления СНГ. Понятно, сбитие самолета произошло из-за непрофессионализма операторов системы ПВО и грубой халатности других профильных ведомств. Но что особенно возмущает азербайджанскую сторону, так это то, что вместо того чтобы помочь серьезно поврежденному пассажирскому самолету совершить вынужденную посадку в одном из близлежащих аэропортов, власти направили его через Каспийское море в Актау, чтобы замести следы. Это уже более тяжкое преступление и бесчеловечный поступок по сравнению со случайным ударом по самолету. Официальный источник Reuters в Баку, личность которого не разглашается, сообщил, что азербайджанская сторона ждет от России извинений. Тем временем телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, считающийся близким к российским спецслужбам, предоставил новые подробности того, как был сбит самолет. Как сообщает телеграм-канал, уже можно с уверенностью сказать, что самолет был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, где в это же время велся огонь по двум БПЛА. За две недели до происшествия в районе аэропорта Грозного были установлены два комплекса «Панцирь». Судя по всему, власти сразу поняли, что произошло, так как через минуту после поражения самолета был объявлен режим «Ковер». Как известно, борт неоднократно пытался приземлиться в аэропорту назначения, но системы навигации были заблокированы. В это время работали средства РЭБ из-за атаки беспилотников. Когда воздушное судно взяло обратный курс на Баку, в небе над Чечней произошло ЧП. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в тот утренний момент над республикой было сбито три беспилотных летательных аппарата. Один прилетел со стороны Висаитовского района, два других летели севернее, как раз над Наурским районом. Точное место удара по самолету — Николаевское сельское поселение. Именно там и произошло поражение воздушного судна. Экипаж изначально принял случившееся за столкновение с птицами. Из расшифровки переговоров экипажа и диспетчера известно, что «столкновение с птицами» произошло в 08:16. По данным ВЧК-ОГПУ, план «Ковер», согласно которому все гражданские воздушные суда должны были покинуть опасную зону, был введен на минуту позже, в 08:17. Видимо, это случилось сразу после «успешного» применения РЭБ и ПВО.