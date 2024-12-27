Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования
В Кремле видели заявления из Баку о том, что Россия должна извиниться за попадание средств ПВО по азербайджанскому самолету, но по-прежнему не комментируют эту ситуацию. Это следует из ответа представителя Кремля Дмитрия Пескова журналистам.
«Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова.
«Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них», - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков также сказал, что оценка катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines может быть только от Росавиации: «У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать. Эта информация может быть только от них, мы же не считаем себя вправе это комментировать».
* * * 13:57
Кремль не будет давать каких-либо оценок катастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау до выводов следствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать», - сказал представитель Кремля.