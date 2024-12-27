Трамп требует от Европы увеличить помощь Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пытается переложить на страны ЕС обязанность предоставлять Украине военную помощь для борьбы с вторжением РФ. Так он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере. Об этом пишет The Washington Post.

«Трамп уже давит на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине, сигнализируя, что помощь со стороны Соединенных Штатов - крупнейшего спонсора Украины – уменьшится», - говорится в сообщении.

Издание пишет, что Трамп до сих пор не раскрыл детали своего плана, так как он хочет заставить российского президента Владимира Путина закончить войну за столом переговоров.