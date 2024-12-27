Суд на Фазилем Гасымовым: новые подробности

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Махиры Керимовой адвокат Фазиля Гасымова Фуад Агаев заявил, что его подзащитный уже 1 год и 4 месяца необоснованно находится под стражей. Адвокат подал ходатайство об отмене меры пресечения в виде ареста и освобождении Гасымова из зала суда.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Фазиля Гасымова, доктора философии в области права и экономики, который был задержан в Турции, а затем экстрадирован в Азербайджан. Одновременно слушалось дело сообвиняемого Гасымова - Анара Алиева.

Фазиль Гасымов поддержал ходатайство и попросил предоставить ему возможность пройти обследование в одной из частных клиник Баку у немецких специалистов из-за серьезных проблем со здоровьем. Суд отказал в удовлетворении данных ходатайств.

Далее судья предложила обвиняемому Анару Алиеву дать свободные показания. В своих показаниях Анар Алиев заявил, что не признает предъявленного ему обвинения, связанного с фальшивыми деньгами, но принимает обвинение, связанное с огнестрельным оружием: «Подтверждаю показания, данные на этапе следствия. Я встречался с Губадом Ибадоглу, брал у него деньги. Фазиля Гасымова лично не знал, увидел его впервые уже в суде. Человек, который связывался со мной по видеозвонку в WhatsApp и представлялся как Фазиль, был темноволосым полным мужчиной. Что касается оружия, оно действительно принадлежало мне. Но в использовании поддельных денег виновным себя не считаю».

Отвечая на вопросы прокурора, Анар Алиев рассказал, что знает Губада Ибадоглу много лет: их познакомил общий друг. Позже они не поддерживали контакт, но снова встретились, когда Ибадоглу вернулся в Азербайджан: «В июле прошлого года я позвонил Губаду Ибадоглу и сказал, что хочу встретиться с ним. Мы встретились в кафе в Старом городе. Я сказал, что безработный, и попросил помочь найти работу. Он ответил, что уже переехал в Азербайджан, собирается открыть здесь компанию и даст мне работу».

Анар Алиев уточнил, что во время второй встречи с Ибадоглу получил от последнего деньги: «Он сказал, что у меня будет задание: найти выпускников Университета Кавказ, курсов Araz и Çağ Öyrətim и направить их к нему. Мол, этих людей возьмут на работу. Он также поручил мне нанять помощников, чтобы ускорить процесс поиска кандидатов. Ибадоглу дал мне 11 тысяч долларов и сказал, что часть этих денег нужно использовать для решения поставленной задачи, а также платить помощникам по 200 долларов за каждого найденного сотрудника.

Мы пытались найти таких людей, но не смогли. Двум привлеченным мной лицам я заплатил по 500 долларов. Три тысячи долларов потратил на свои нужды, а семь тысяч спрятал дома. Из отдельно выданной суммы в 1000 долларов 400 долларов были при мне во время задержания, остальные 600 долларов находились в книге, которую мне дал Ибадоглу. Это была книга в красной обложке на турецком языке, и он попросил меня ее прочитать. Однако читать не люблю, поэтому не знаю, что в ней написано. Ибадоглу говорил, что это «книга о Ходже». Но она не привлекла моего внимания».

Анар Алиев заявил, что не знал, что полученные от Ибадоглу доллары были поддельными: «Мне дали 10 тысяч долларов и отдельно еще 1000 долларов. Когда он передал мне тысячу долларов, сказал: «Трать их, будут еще». Я не знал, что деньги поддельные. С человеком по имени Фазиль меня познакомил Губад Ибадоглу. Однажды он организовал видеоконференцию в WhatsApp, в которой участвовал и Фазиль. Губад Ибадоглу сказал, что когда его не будет в Азербайджане, я могу обращаться к Фазилю за любой помощью. Он дал ему соответствующие инструкции. Но тот Фазиль был другим человеком – темноволосым и полным. «Нынешнего» Фазиля я вижу впервые».

Что касается эпизода с незаконным хранением огнестрельного оружия, Анар Алиев кратко пояснил, что нашел пистолет марки «ТТ» в 2000 году и не передал его соответствующим органам, а оставил у себя.

Суд продолжится 9 января.

Напомним, что Фазиль Гасымов, постоянно проживавший в Турции, был задержан 8 августа 2023 года в Стамбуле и экстрадирован в Азербайджан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против известного азербайджанского экономиста Губада Ибадоглу. Впоследствии суд изменил меру пресечения в отношении Ибадоглу, а Ф.Гасымов остался в СИЗО. Уголовное дело в отношении него было отделено от дела Ибадоглу и выделено в отдельное производство.