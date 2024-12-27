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Agro-Vest DC раздало подарочные наборы семьям шехидов

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14:46 355

В 2025 году по случаю наступления Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира ООО Agro-Vest DC раздало подарочные наборы более чем 100 семьям шехидов.

Как и каждый год перед Новым годом, компания посетила семьи шехидов Второй Карабахской войны и поздравила их с праздником. Сотрудники компании побеседовали с членами семей шехидов и подчеркнули, что проявленное внимание является моральным долгом перед героизмом шехидов, погибших за территориальную целостность Родины.

Agro-Vest DC желает упокоения душам шехидов, здоровья и долгих лет жизни их семьям, поздравляет их с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира!

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