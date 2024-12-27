Госслужба наградила азербайджанских ветеранов

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу наградила несколько лиц в преддверии 31 декабря — Дня мирового единства азербайджанцев и Нового года.

Согласно приказу главы Государственной службы Мурсала Ибрагимова, 7 членов Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана были награждены почетными грамотами за их вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма.

На церемонии награждения присутствовали председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов, а также руководящие сотрудники Госслужбы — полковники Техран Бабатов и Первиз Садреддинов.

Выступая на мероприятии, Джалил Халилов высоко оценил поощрение членов организации и поблагодарил главу Государственной службы Мурсала Ибрагимова за инициативу.