USD 1.7000
EUR 1.7694
RUB 1.6958
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Госслужба наградила азербайджанских ветеранов

фото
14:53 758

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу наградила несколько лиц в преддверии 31 декабря — Дня мирового единства азербайджанцев и Нового года.

Согласно приказу главы Государственной службы Мурсала Ибрагимова, 7 членов Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана были награждены почетными грамотами за их вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма.

На церемонии награждения присутствовали председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов, а также руководящие сотрудники Госслужбы — полковники Техран Бабатов и Первиз Садреддинов.

Выступая на мероприятии, Джалил Халилов высоко оценил поощрение членов организации и поблагодарил главу Государственной службы Мурсала Ибрагимова за инициативу.

Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности
13:42 5509
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
15:30 586
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования новость дополнена
14:45 2672
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди главное на этот час
13:30 3760
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ обновлено 12:37
12:37 9462
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
13:41 854
В Москве теракт и стрельба
В Москве теракт и стрельба добавлено видео
14:09 5387
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
10:03 8156
Первый пленный северокореец умер от ранений
Первый пленный северокореец умер от ранений обновлено 13:30
13:30 6936
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау фото
13:26 1053
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники обновлено 15:33
15:33 6765

ЭТО ВАЖНО

Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности
13:42 5509
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
Офис Зеленского: Россия должна ответить за сбитый азербайджанский самолет
15:30 586
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования
Кремль не комментирует авиакатастрофу. Ждет завершения расследования новость дополнена
14:45 2672
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди
Армения не принимает тело Агасян, которая скончалась в Ханкенди главное на этот час
13:30 3760
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ
Россия и Казахстан сбрасывают ответственность за AZAL на СНГ обновлено 12:37
12:37 9462
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
Новый рекорд азербайджанского спорта: 1718 медалей!
13:41 854
В Москве теракт и стрельба
В Москве теракт и стрельба добавлено видео
14:09 5387
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
Глава украинской разведки о крушении азербайджанского самолета
10:03 8156
Первый пленный северокореец умер от ранений
Первый пленный северокореец умер от ранений обновлено 13:30
13:30 6936
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау
Министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау фото
13:26 1053
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники
В России признали: аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета AZAL атаковали беспилотники обновлено 15:33
15:33 6765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться