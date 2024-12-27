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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Минтранспорта Казахстана вносит ясность...

15:56 4199

В Министерстве транспорта Казахстана уточнили высказывание о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL, передают казахстанские СМИ.

«Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10.53. Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии. Исходя из данной информации, оперативно были оповещены все спасательные службы. На брифинге озвучили хронологию событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова», - говорится в сообщении Минтранспорта Казахстана.

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