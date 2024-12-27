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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Минздрав: Трое граждан Азербайджана продолжают лечение в Казахстане

16:09 678

В Республике Казахстан продолжается лечение трех граждан Азербайджана, пострадавших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета «Азербайджан Хава Йоллары» вблизи города Актау. Об этом сообщили в Минздраве Азербайджана.

Для скорейшего выздоровления пострадавших, помимо медицинской поддержки, также очень важна моральная. С этой целью в Казахстан направляются как азербайджанские врачи, так и близкие родственники пострадавших. 

«Командированный в Казахстан медицинский персонал обеспечит скоординированную организацию лечения среди медицинских специалистов двух стран. В то же время родственники пострадавших своим присутствием окажут им моральную поддержку для скорейшего выздоровления и возвращения к обычной жизни. В случае, если состояние пострадавших будет удовлетворительным и позволительным для проведения медицинской эвакуации, они будут немедленно доставлены в Баку», - заявили в Минздраве.

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