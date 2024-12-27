Ильхам Алиев благодарит Казахстан

Согласно сообщению пресс-службы главы азербайджанского государства, президенты двух стран выразили друг другу соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, в котором находились граждане Азербайджана и Казахстана, а также соболезнования родственникам погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев прежде всего лично выразил благодарность президенту Казахстана за проведение спасательных работ. Глава государства высоко оценил работу казахстанских спасателей, которые незамедлительно приняли необходимые в этих случаях меры и активно участвовали в спасении пострадавших пассажиров. В то же время президент Азербайджана передал благодарность медицинскому персоналу Казахстана, выразив признательность за заботливый подход к пострадавшим и профессиональное оказание медицинских услуг, подчеркнул, что большая часть пострадавших уже вернулась на Родину, но там все еще находятся проходящие лечение граждане Азербайджана.

Наряду с этим глава государства расценил проявленную солидарность простых граждан Казахстана с Азербайджаном, оказанную ими поддержку как еще один показатель того, насколько дружественные и братские народы привязаны друг к другу, отметил, что азербайджанская общественность высоко оценила это.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению была немедленно создана специальная комиссия для расследования авиакатастрофы, представители компании Embraer уже прибыли в Казахстан и активно участвуют в расследовании.

В ходе телефонного разговора стороны провели обмен мнениями о ходе следствия и выразили уверенность, что в результате проведенного следствия причины аварии будут полностью расследованы.