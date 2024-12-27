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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

AZAL приостановил полеты еще в три города России

16:27 3725

Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановил полеты еще в три города России.

Как сообщили в авиакомпании, приостановлены полеты в Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов.

Отметим, что ранее в пятницу в национальной авиакомпании сообщили, что решением Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана с 28 декабря до завершения окончательного расследования приостанавливаются полеты «Азербайджанских авиалиний» из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу.

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