Экс-президент AZAL о крушении азербайджанского самолета

Бывший президент AZAL Адалят Алиев в комментарии азербайджанским СМИ заявил, что сбитие пассажирского самолета, а также отказ ближайших аэропортов в России предоставить разрешение на экстренную посадку являются не только бесчеловечным поступком, но и уголовным преступлением. «Это мое личное мнение. Конечно, будет проведено расследование, и выяснится, при каких обстоятельствах был сбит самолет, а также причины катастрофы. На основе предварительных данных видно, что самолет подвергся ракетной атаке в небе над Грозным. Те, кто сбил самолет, поняли, что поразили пассажирский лайнер, и чтобы замести следы, ни один из пяти ближайших к Грозному аэропортов не принял его», - заявил экс-президент AZAL.

Адалят Алиев напомнил, что ни аэропорт Грозного, ни аэропорты Махачкалы, Астрахани, Минеральных Вод и Ставрополя не приняли самолет: «Есть записи переговоров пилотов с диспетчером. Пилоты говорят, что потеряли управление, но диспетчер не дает разрешения на посадку. Это сделали намеренно, чтобы самолет упал в море, и следы были утеряны. Наши героические пилоты в течение часа управляли аварийным самолетом в самых сложных условиях, направив его через Каспийское море в Актау, Казахстан. Я считаю, что компания AZAL и Азербайджан должны обратиться в Международную организацию гражданской авиации и потребовать дать юридическую оценку этому бесчеловечному подходу со стороны российского авиационного управления». Адалят Алиев подчеркнул, что в настоящее время Грозный считается зоной боевых действий: «Россия должна была закрыть свое воздушное пространство для полетов. Направление пассажирского самолета в Грозный недопустимо. Полеты во все регионы России необходимо прекратить».