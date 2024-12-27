Экс-президент AZAL о крушении азербайджанского самолета
Бывший президент AZAL Адалят Алиев в комментарии азербайджанским СМИ заявил, что сбитие пассажирского самолета, а также отказ ближайших аэропортов в России предоставить разрешение на экстренную посадку являются не только бесчеловечным поступком, но и уголовным преступлением.
«Это мое личное мнение. Конечно, будет проведено расследование, и выяснится, при каких обстоятельствах был сбит самолет, а также причины катастрофы. На основе предварительных данных видно, что самолет подвергся ракетной атаке в небе над Грозным. Те, кто сбил самолет, поняли, что поразили пассажирский лайнер, и чтобы замести следы, ни один из пяти ближайших к Грозному аэропортов не принял его», - заявил экс-президент AZAL.
Адалят Алиев напомнил, что ни аэропорт Грозного, ни аэропорты Махачкалы, Астрахани, Минеральных Вод и Ставрополя не приняли самолет: «Есть записи переговоров пилотов с диспетчером. Пилоты говорят, что потеряли управление, но диспетчер не дает разрешения на посадку. Это сделали намеренно, чтобы самолет упал в море, и следы были утеряны. Наши героические пилоты в течение часа управляли аварийным самолетом в самых сложных условиях, направив его через Каспийское море в Актау, Казахстан. Я считаю, что компания AZAL и Азербайджан должны обратиться в Международную организацию гражданской авиации и потребовать дать юридическую оценку этому бесчеловечному подходу со стороны российского авиационного управления».
Адалят Алиев подчеркнул, что в настоящее время Грозный считается зоной боевых действий: «Россия должна была закрыть свое воздушное пространство для полетов. Направление пассажирского самолета в Грозный недопустимо. Полеты во все регионы России необходимо прекратить».
Адалят Алиев также рассказал о причинах аварии самолета: «В результате пробоин, образовавшихся из-за поражения самолета, в салон начал поступать воздушный поток. Обычно воздух в салоне поддерживается на уровне наземного атмосферного давления, чтобы пассажирам было комфортно дышать. Однако из-за поступления воздуха через пробоины этот баланс был нарушен, и пассажиры начали плохо себя чувствовать, прибегнув к использованию кислородных масок. Пилотам пришлось управлять самолетом гидромеханическими методами, что чрезвычайно сложно и крайне тяжело».
Бывший президент AZAL подчеркнул, что благодаря мастерству и героизму пилотов самолет удалось посадить, и все пассажиры не погибли: «Я знал капитана, а молодому пилоту в свое время преподавал. Они были профессиональными летчиками. В целом, азербайджанские пилоты умеют работать в сложных погодных условиях. Очень жаль, что эта трагедия произошла. Но те, кто виновен в трагедии, даже не считают нужным извиниться».