Эмираты отменили рейсы из российских городов
17:10 2110
Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод с 28 декабря по 5 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По их данным, отмена рейсов коснется более 4 тыс. пассажиров.
Рейсы в Сочи и Минеральные воды также отменила Azerbaijan Airlines, чей самолет потерпел крушение под Актау.
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