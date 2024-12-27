Эмираты отменили рейсы из российских городов

Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод с 28 декабря по 5 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их данным, отмена рейсов коснется более 4 тыс. пассажиров.

Рейсы в Сочи и Минеральные воды также отменила Azerbaijan Airlines, чей самолет потерпел крушение под Актау.

