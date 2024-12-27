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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Эмираты отменили рейсы из российских городов

новость дополнена
17:10 2110

Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод с 28 декабря по 5 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их данным, отмена рейсов коснется более 4 тыс. пассажиров.

Рейсы в Сочи и Минеральные воды также отменила Azerbaijan Airlines, чей самолет потерпел крушение под Актау. 

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