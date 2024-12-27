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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Глава МИД Украины о катастрофе самолета AZAL: «Россия хотела спрятать концы в воду»

17:25 1783

Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море», - заявил Сибига.

По мнению главы МИД Украины, скорее всего, это была «попытка спрятать концы в воду», «уничтожить доказательства своего преступления».

Сибига отметил, что Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности: «Мы не должны дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину».

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