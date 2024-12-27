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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

В Москве заявили: никаких переговоров с Баку и Астаной не вели

17:35 2083

Россия не вела переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении российского дипведомства.

«В сети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау. Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», - сказали в МИД РФ.

За подобной злонамеренной «дезинформацией» стоит «политический заказ», заявили в российском министерстве.

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