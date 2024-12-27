Шольцу хочется говорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО в Украину.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг, чтобы начать подготовку к досрочным парламентским выборам, которые должны состояться 23 февраля. В связи с этим Шольц, скорее всего, утратит пост главы правительства, и его займет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.