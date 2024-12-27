Президент Сербии заявил, что Германия поднялась благодаря России

Через год будет запущен газопровод «Северный поток», газ будет поступать из России в Европу. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Рискну сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и по трубопроводу газ будет поступать из России в Европу. Запомните мои слова. Один год до запуска «Северного потока»!» — сказал политик.

Вучич добавил, что экономика Германии стала конкурентоспособной именно благодаря дешевому газу из России. Сейчас энергия в Европе дорогая, Берлину срочно нужна более выгодная альтернатива, подчеркнул сербский лидер.